Напалили світла на мільйони: СБУ викрила на Київщині підпільну криптоферму

У Київській області Служба безпеки України припинила діяльність підпільної криптоферми, яка незаконно використовувала енергію із загальної електромережі. Такі дії завдали державі збитків на 3,5 мільйони гривень.

До організації злочинної схеми причетні троє жителів Київської області. Майнінгом криптовалют вони займалися в орендованому приміщенні у Бучанському районі. Саме там зловмисники розмістили спеціальне обладнання.

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На Київщині СБУ викрила криптоферму / Фото СБУ

"Крипту" виробляли майже безкоштовно

З'ясувалося, що підозрювані під'єдналися до електропідстанції в обхід лічильника, завдяки чому платили за світло мінімальні суми, які швидше були символічними.

Зрештою правоохоронці провели у них обшуки і вилучили спеціалізоване обладнання, яке оцінили у 6 мільйонів гривень.



Зловмисники завдали державі збитків на 3,5 мільйони гривень / Фото СБУ



Для майнінгу зловмисники орендували окреме приміщення / Фото СБУ



Під час обшуків вилучили обладнання на 6 мільйонів гривень / Фото СБУ



Тепер СБУ встановлює коло осіб, причетних до оборудки / Фото СБУ

Ділків судитимуть за шахрайство

Проти спільників, які займалися незаконним виробництвом криптовалют, відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 – 8 років.

Крім того, зараз встановлюється повне коло осіб, які могли бути учасниками схеми, а також проводяться різноманітні експертизи для встановлення остаточної суми збитків державі.

Схожий випадок на Дніпропетровщині

У червні СБУ викрила подібне угруповання на Дніпропетровщині. Там зловмисники під'єдналися до трансформаторної підстанції й завдали збитків на 2 мільйони гривень.