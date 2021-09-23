Наркотики ні до чого: у Корогодського пояснили перейменування Dream Town 1 та 2

Представники креативної агенції Banda, які займалися ребрендингом торговельних центрів Dream Town та Dream Town 2, розповіли про оновлення айдентики київських ТРЦ. Як стверджують спеціалісти, нова назва однієї з будівель не пов'язана з марихуаною.

Як розповіли керуючий директор комплексу Dream Роман Ємець і маркетинг-директор компанії Надія Лінська під час презентації проєкту, назва Dream Berry пов'язана з ягодами, а не відповідним сортом конопель. При цьому будівля колишнього Dream Town 2 забарвлена у фіолетовий колір.

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Колишній Dream Town 1 отримав назву Dream Yellow. Розфарбували його, відповідно, у жовтий.

Хочуть повернути ТРЦ до життя

Експерти, які працювали над реновацією найбільших торговельних центрів Києва, підкреслюють, що хочать залучити нових та повернути старих відвідувачів, а також збільшити виторг орендарів.

Для того, щоб комплекси стали відвідувати кияни, спеціалісти покращили у них навігацію, оновили парковку та змонтували вуличне освітлення.

Крім того, оновилися локації орендарів, а також кардинально змінили концепцію фуд-кортів. Відтепер у ТРЦ працюватимуть потужні оператори, які обіцяють постійно проводити івенти та розважальні заходи.

Також, за словами дотичних до реконструкції Dream Town експертів, частину локацій, де раніше розташовувалися магазини, переоблаштували у зони відпочинку.

Керівники комплексу обіцяють, що відтепер відвідувати його буде набагато приємніше, аніж раніше. У ТРЦ з'явилася величезна спортивна зона зі Sport Life та аутлет-магазинами відомих брендів, а також три дитячі школи: футбольна, шахова та танцювальна студія.