Как рассказали управляющий директор комплекса Dream Роман Емец и маркетинг-директор компании Надежда Линская во время презентации проекта, название Dream Berry связано с ягодами, а не соответствующим сортом конопли. При этом здание бывшего Dream Town 2 окрашено в фиолетовый цвет.

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Бывший Dream Town 1 получил название Dream Yellow. Раскрасили его, соответственно, в желтый.

Хотят вернуть ТРЦ к жизни

Эксперты, которые работали над реновацией крупнейших торговых центров Киева, подчеркивают, что хотят привлечь новых и вернуть старых посетителей, а также увеличить выручку арендаторов.

Для того чтобы комплексы стали посещать киевляне, специалисты улучшили в них навигацию, обновили парковку и смонтировали уличное освещение.

Кроме того, обновились локации арендаторов, а также кардинально изменили концепцию фуд-кортов. Отныне в ТРЦ будут работать мощные операторы, которые обещают постоянно проводить ивенты и развлекательные мероприятия.

Также, по словам касающихся реконструкции Dream Town экспертов, часть локаций, где ранее располагались магазины, переоборудовали в зоны отдыха.

Руководители комплекса обещают, что отныне посещать его будет гораздо приятнее, чем раньше. В ТРЦ появилась огромная спортивная зона со Sport Life и аутлет-магазинами известных брендов, а также три детские школы: футбольная, шахматная и танцевальная студия.