У Києво-Печерській лаврі повідомили, чи є постраждалі внаслідок страшної атаки Росії

Під час масованої атаки по Україні росіяни цілились у сакральний об'єкт для всіх християн – Києво-Печерську Лавру. Під час удару у приміщенні собору відбувалася виставка унікальних ікон, а священнослужителі одразу поспішили рятувати всі артефакти.

Як розповів 24 Каналу намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври єпископ Авраамій, цей обстріл є особливо цинічний та спрямований проти світової спадщини усіх християн. Він закликав міжнародну громадськість негайно відреагувати на такі дії росіян.

Читайте також Російські окупанти завдали удару по Києво-Печерській лаврі: кадри та відео храму у вогні

Чи постраждало духовенство від атаки по Собору?

Одразу після початку пожежі духовенство Лаври почало спільно працювати з профільними службами. Так вдалося винести цінні речі, ікони, які в цей час перебували у храмі. Також священники врятували церковні атрибути, які використовують для богослужінь.

На щастя, серед духовенства немає постраждалих. Всі вони перебувають у задовільному стані.

Дякувати Богу, усі залишилися живі, здорові та неушкоджені. Я вкотре дякую пану міністру (очільнику МВС Ігорю Клименку – 24 Канал) за те, що ми налагодили співпрацю, швидко відреагували, пожежники приїхали, гасили пожежу,

– розповів єпископ Авраамій.

Він додав, що робота з гасіння була досить важкою, адже її ускладнював вітер. Попри це, вогонь вдалося загасити.

Зауважимо, в Успенському соборі саме відбувалася виставка унікальних історичних творів. Зокрема були представлені ікони XVI – XVII століть такі як "Сходження до пекла", "Вхід Господній до Єрусалиму". Більшість експонатів відреставрували спеціально для цієї виставки, їх вперше представили громадськості. Втім навіть це не зупинило Росію від удару.

Володимир Зеленський відвідав місце атаки. Він наголосив, що влада виділить кошти на відновлення святині. Це станеться одразу після того, як закінчать усі експертизи. Президент наголосив, що швидкі дії профільних служб вберегли Лавру від масштабних руйнувань.