Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського на місце удару по Києво-Печерській лаврі?

15 червня глава держави відвідав Києво-Печерську лавру, яка зазнала російського удару. На місці удару продовжують працювати рятувальники та інші профільні служби.

Зеленський та представники Уряду відвідали Києво-Печерську Лавру / Фото Софія Трощук, 24 Канал

Президент наголосив, що російський дрон спричинив часткові пошкодження Києво-Печерської лаври, однак завдяки оперативним діям служб вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням. На місці працювали підрозділи ДСНС, поліція та інші фахівці, які, зокрема, допомагали в огородженні пошкодженої ділянки.

Візит Зеленського та посадовців до Києво-Печерської лаври: дивіться відео

За словами глави держави, після першочергової консервації об'єкта мають бути проведені експертизи, після чого розпочнеться відновлення святині. Крім того, він додав, що Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі.

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Зазначимо, що після російської атаки територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів. Крім Успенського собору, пошкоджень зазнала також Башта Іоанна Кушника – оборонна споруда XVII–XVIII століть, яка входить до фортифікаційного комплексу Верхньої лаври.

Гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що з собору оперативно вивезли релігійні реліквії та музейні експонати. Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій додав, що вже в перші години після влучання була організована термінова евакуація святині, а також богослужбових предметів, стародавніх ікон і антимінсів.