У НАУ відреагували на жахливі фото з гуртожитку: кажуть про інформаційну атаку – фото

В Національному авіаційному університеті визнали, що гуртожитки студентського містечка потребують капітального ремонту. Однак кажуть про те, що умови проживання в них вже є набагато кращими, аніж раніше.

Фотографії, які з'явилися у ЗМІ та соцмережах, за словами керівництва НАУ, зроблені декілька років тому. Через це поширення цих картинок в університеті назвали інформаційною атакою.

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У НАУ пов'язують ситуацію з минулим керівництвом, яке буцімто хоче дискредитувати виш після успішної вступної кампанії.

Розробили план усунення недоліків



У НАУ кажуть, що зараз в гуртожитку вже краще / Фото НАУ

В університеті зазначили, що після зміни керівництва в лютому цього року ситуація з умовами проживання студентів нібито покращилася.

У гуртожитках встановили понад 150 газових та електричних плит, а до кімнат придбали понад 2 000 матраців, подушок та постільної білизни.

Профільні підрозділи університету розробили план усунення недоліків та розбудови студентського містечка. Впроваджувати його в життя планують до 2026 року.

Наразі здійснюються заходи з усунення недоліків протипожежної безпеки – закуплено необхідна кількість пожежних щитів, проводиться підготовка до встановлення протипожежної сигналізації в гуртожитках тощо, – зазначили у НАУ.



До та після за версією НАУ / Фото НАУ

Крім того, у виші опублікували фотографії деяких приміщень з 11 гуртожитку. Втім, важко сказати, чи зображені на них саме ті кімнати та душові, що й у фотографіях зі соцмереж.



У НАУ кажуть, що вже почали виправляти умови проживання в гуртожитках / Фото НАУ