Фотографии, которые появились в СМИ и соцсетях, по словам руководства НАУ, сделаны несколько лет назад. Из-за этого распространение этих картинок в университете назвали информационной атакой.

Смотрите также Хуже, чем в тюрьме: в сети показали, как живут студенты НАУ в общежитии в Киеве

В НАУ связывают ситуацию с прошлым руководством, которое якобы хочет дискредитировать вуз после успешной вступительной кампании.

Разработали план устранения недостатков



В НАУ говорят, что сейчас в общежитии уже лучше / Фото НАУ

В университете отметили, что после смены руководства в феврале этого года ситуация с условиями проживания студентов якобы улучшилась.

В общежитиях установили более 150 газовых и электрических плит, а в комнаты приобрели более 2 000 матрасов, подушек и постельного белья.

Профильные подразделения университета разработали план устранения недостатков и развития студенческого городка. Внедрять его в жизнь планируют до 2026 года.

Сейчас осуществляются мероприятия по устранению недостатков противопожарной безопасности – закуплено необходимое количество пожарных щитов, проводится подготовка к установке противопожарной сигнализации в общежитиях и тому подобное,

– отметили в НАУ.



До и после по версии НАУ / Фото НАУ

Кроме того, в вузе опубликовали фотографии некоторых помещений из 11 общежития. Впрочем, трудно сказать, изображены ли на них именно те комнаты и душевые, что и в фотографиях из соцсетей.



В НАУ говорят, что уже начали исправлять условия проживания в общежитиях / Фото НАУ