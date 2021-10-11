Найбільша в світі шаурма: у Києві встановили гастрономічний рекорд, – атмосферні фото

9 жовтня на Контрактовій площі у Києві відбувся масштабний гастрономічний фестиваль. У рамках події встановили рекорд – приготували найбільшу шаурму в Україні.

Кулінарний рекорд встановлювали 120 кухарів, технологів та м'ясних сомельє. Вони приготували шаурму, довжиною 129 метрів і 4 сантиметри. Вага смаколика сягала 200 кілограмів.

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Перед початком фестивалю Made in Ukraine, партнери приготували 5 лавашів по 30 метрів кожен. Були також м'ясні заготовки з курятини.

Як готували найдовшу шаурму

Учасники події працювали над гастрономічним витвором синхронно. Аби їжа була ще привабливішою, її підсмажили за допомогою туристичних пальників.

Національний рекорд зафіксував засновник "Національного реєстру рекордів України" Валентин Щербачов. Опісля скуштувати шаурму могли всі охочі.

У Києві зафіксували рекордно довгу шаурму / Фото МХП

Під час святкування відвідувачі могли поспілкуватися з найкращими бренд-шефами країни та зробити селфі у фотозоні. Для дітей діяли куточки творчості та організували конкурси з подарунками.

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