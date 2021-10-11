Кулинарный рекорд устанавливали 120 поваров, технологов и мясных сомелье. Они приготовили шаурму, длиной 129 метров и 4 сантиметра. Вес вкусняшки достигал 200 килограммов.

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Перед началом фестиваля Made in Ukraine, партнеры приготовили 5 лавашей по 30 метров каждый. Были также мясные заготовки из курятины.

Как готовили самую длинную шаурму

Участники события работали над гастрономическим произведением синхронно. Чтобы еда была еще привлекательнее, ее поджарили с помощью туристических горелок.

Национальный рекорд зафиксировал основатель "Национального реестра рекордов Украины" Валентин Щербачев. Затем попробовать шаурму могли все желающие.

В Киеве зафиксировали рекордно длинную шаурму / Фото МХП

Во время празднования посетители могли пообщаться с лучшими бренд-шефами страны и сделать селфи в фотозоне. Для детей действовали уголки творчества и организовали конкурсы с подарками.

Кулинарные рекорды в Украине: последние новости