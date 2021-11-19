Назбирав штрафів на 130 тисяч: у киянина вилучили елітний Range Rover

Власник дуже дорогої автівки назбирав 147 неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водій став лідером за кількістю несплачених штрафів у Києві, через що у нього й вилучили машину.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, чоловік ганяв по Києву з шаленою швидкістю 167 кілометрів на годину. Загалом виконавча служба разом із поліцією вилучила у системних порушників ПДР сім автівок за останні два дні.

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Повернути машини злісні порушники зможуть після повної оплати штрафів та витрат ДВС.

Винен державі понад 130 тисяч гривень

Як стверджує посадовець, власник Range Rover постійно нехтував правилами дорожнього руху та банальною безпекою оточуючих.

Чоловік перевищував швидкість та ганяв вулицями столиці зі швидкістю до 167 кілометрів на годину.

Коли власник назбирав 147 неоплачених штрафів на суму 130 тисяч, представники виконавчої служби вилучили у нього машину.

Вранці 19 листопада правоохоронці та посадовці завантажили позашляховик на евакуатор та відвезли до штрафмайданчика.

Гайченко зазначив, що порушник, ймовірно, перегляне своє ставлення до закону. Але йому доведеться розстатися з чималою сумою.

За перевищення максимально дозволеної швидкості на 20 – 50 кілометрів на годину в Україні штрафують на суму від 255 до 340 гривень. Якщо водії перевищують на понад 50 кілометрів, покарання більш жорстке – до 1700 гривень.

Дивіться відео вилучення Range Rover злісного порушника ПДР у Києві: