Назбирав штрафів на 130 тисяч: у киянина вилучили елітний Range Rover
Джерело:фейсбук Андрія Гайченка
Власник дуже дорогої автівки назбирав 147 неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Водій став лідером за кількістю несплачених штрафів у Києві, через що у нього й вилучили машину.
За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, чоловік ганяв по Києву з шаленою швидкістю 167 кілометрів на годину. Загалом виконавча служба разом із поліцією вилучила у системних порушників ПДР сім автівок за останні два дні.
Дивіться також Авто врізалось в мікроавтобус і загорілося: у Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП
Винен державі понад 130 тисяч гривень
- Як стверджує посадовець, власник Range Rover постійно нехтував правилами дорожнього руху та банальною безпекою оточуючих.
- Чоловік перевищував швидкість та ганяв вулицями столиці зі швидкістю до 167 кілометрів на годину.
- Коли власник назбирав 147 неоплачених штрафів на суму 130 тисяч, представники виконавчої служби вилучили у нього машину.
- Вранці 19 листопада правоохоронці та посадовці завантажили позашляховик на евакуатор та відвезли до штрафмайданчика.
Гайченко зазначив, що порушник, ймовірно, перегляне своє ставлення до закону. Але йому доведеться розстатися з чималою сумою.За перевищення максимально дозволеної швидкості на 20 – 50 кілометрів на годину в Україні штрафують на суму від 255 до 340 гривень. Якщо водії перевищують на понад 50 кілометрів, покарання більш жорстке – до 1700 гривень.
Дивіться відео вилучення Range Rover злісного порушника ПДР у Києві: