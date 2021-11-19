По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, мужчина гонял по Киеву с бешеной скоростью 167 километров в час. В общей сложности исполнительная служба вместе с полицией изъяла у системных нарушителей ПДД семь автомобилей за последние два дня.

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Вернуть машины злостные нарушители смогут после полной оплаты штрафов и расходов ГИС.

Задолжал государству более 130 тысяч гривен

Как утверждает чиновник, владелец Range Rover постоянно пренебрегал правилами дорожного движения и банальной безопасностью окружающих.

Мужчина превышал скорость и гонял по улицам столицы со скоростью до 167 километров в час.

Когда владелец собрал 147 неоплаченных штрафов на сумму 130 тысяч, представители исполнительной службы изъяли у него машину.

Утром 19 ноября правоохранители и чиновники погрузили внедорожник на эвакуатор и отвезли на штрафплощадку.

Гайченко отметил, что нарушитель, вероятно, пересмотрит свое отношение к закону. Но ему придется расстаться с немалой суммой.

За превышение максимально разрешенной скорости на 20 – 50 километров в час в Украине штрафуют на сумму от 255 до 340 гривен. Если водители превышают более 50 километров, наказание более жесткое – до 1700 гривен.

Смотрите видео изъятия Range Rover злостного нарушителя ПДД в Киеве: