По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, мужчина гонял по Киеву с бешеной скоростью 167 километров в час. В общей сложности исполнительная служба вместе с полицией изъяла у системных нарушителей ПДД семь автомобилей за последние два дня.
Смотрите также Авто врезалось в микроавтобус и загорелось: в Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП
Вернуть машины злостные нарушители смогут после полной оплаты штрафов и расходов ГИС.
Задолжал государству более 130 тысяч гривен
- Как утверждает чиновник, владелец Range Rover постоянно пренебрегал правилами дорожного движения и банальной безопасностью окружающих.
- Мужчина превышал скорость и гонял по улицам столицы со скоростью до 167 километров в час.
- Когда владелец собрал 147 неоплаченных штрафов на сумму 130 тысяч, представители исполнительной службы изъяли у него машину.
- Утром 19 ноября правоохранители и чиновники погрузили внедорожник на эвакуатор и отвезли на штрафплощадку.
Гайченко отметил, что нарушитель, вероятно, пересмотрит свое отношение к закону. Но ему придется расстаться с немалой суммой.
Смотрите видео изъятия Range Rover злостного нарушителя ПДД в Киеве: