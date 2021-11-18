Назвав прокурора півнем: деталі затримання керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря

За даними ЗМІ, Сергія Бондаря затримали за те, що він назвав співробітника прокуратури півнем. Поліцейські натомість відкрили проти керівника муніципальної варти Голосієва кримінальне провадження за погрозу та насильство щодо правоохоронця.

Сергія Бондаря затримали ввечері 17 листопада. Раніше в мережі повідомляли, що разом із ним до відділку відвезли ще одного муніципала. За даними ЗМІ, це – Євген Тилок.

До теми Погроза працівнику прокуратури: затримали керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря

"Бондаря взяли одразу, а Тилка просто не випускали"

За словами колег затриманих, чоловіків відвезли до Солом'янського відділку поліції. Там їх утримували й не дозволяли розмовляти з адвокатами. Затримання, на їхній погляд, відбувалося доволі цікавим шляхом.

За розповіддю одного з побратимів затриманих, Михайла Стрижки, обох муніципалів запросили до поліції для того, щоб вони дали пояснення щодо однієї події. Там Бондаря затримали одразу, а Тилка просто тримали у райвідділі й не пояснювали нічого.

Після 3 годин у відділку Євгена Тилка відпустили. Сергія Бондаря натомість вирішили везти до ізолятора. Незабаром стало відомо, що керівника муніципалів Голосієва затримали через інцидент у суді над Ігорем Марі.

Прокурор, якого нібито образив під час судового процесу Сергій Бондар, написав на нього заяву за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Річ у тому, що Сергій Бондар назвав прокурора Андрія Зайцева "півнем".

Бондаря затримали через конфлікт під Солом'янським судом