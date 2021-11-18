Проти Сергія Бондаря відкрили кримінальне провадження за статтею "загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу". Про це повідомили 18 листопада.

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Бунт через рішення суду

17 листопада в Солом'янському суді Києва обирали запобіжний захід керівнику муніципальної варти Києва Ігорю Марі. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів та привласненні майна.

Більшість членів організації зібралися під судом, щоб підтримати свого лідера. Загалом зібралося близько 200 осіб. Запобіжний захід Марі обрали – 160 тисяч гривень застави.

Бондар не погодився з рішенням суду й почав бунтувати. До того ж він погрожував співробітнику прокуратури. Очільника муніципальної варти Голосієва затримали й відвезли до Солом'янського райвідділу. Там проти Бондаря відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцю. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру щодо злочину.

До райвідділу одразу ж з-під суду прийшла частина активістів з вимогою відпустити Бондаря. У мережі повідомляють, що затримали не лише очільника муніципалів Голосієва, а й ще одного учасника організації.

Затримали керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря: відео