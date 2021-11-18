Проти Сергія Бондаря відкрили кримінальне провадження за статтею "загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу". Про це повідомили 18 листопада.
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Бунт через рішення суду
17 листопада в Солом'янському суді Києва обирали запобіжний захід керівнику муніципальної варти Києва Ігорю Марі. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів та привласненні майна.
Більшість членів організації зібралися під судом, щоб підтримати свого лідера. Загалом зібралося близько 200 осіб. Запобіжний захід Марі обрали – 160 тисяч гривень застави.
Бондар не погодився з рішенням суду й почав бунтувати. До того ж він погрожував співробітнику прокуратури. Очільника муніципальної варти Голосієва затримали й відвезли до Солом'янського райвідділу. Там проти Бондаря відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцю. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру щодо злочину.
До райвідділу одразу ж з-під суду прийшла частина активістів з вимогою відпустити Бондаря. У мережі повідомляють, що затримали не лише очільника муніципалів Голосієва, а й ще одного учасника організації.
Затримали керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря: відео
Що відомо про Сергія Бондаря
8 грудня 2017 року голова Голосіївської РДА Наталія Бондар, начальник Голосіївської районної поліції та представник київського громадського формування “Муніципальна варта” підписали тристоронній меморандум про партнерство та співпрацю. За підсумками цієї зустрічі муніципалів Голосієва очолив Сергій Бондар.
Член та лідер націоналістичної організації "С-14", а раніше був членом партії "Свобода". Також Бондар служив у батальйоні МВС "Гарпун". Там виконував завдання у зоні АТО із силами спеціальних операцій.