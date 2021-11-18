Против Сергея Бондаря открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Об этом сообщили 18 ноября.
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Бунт из-за решения суда
17 ноября в Соломенском суде Киева избирали меру пресечения руководителю муниципальной стражи Киева Игорю Маре. Его подозревают в растрате бюджетных средств и присвоении имущества.
Большинство членов организации собрались под судом, чтобы поддержать своего лидера. Всего собралось около 200 человек. Меру пресечения Маре избрали – 160 тысяч гривен залога.
Бондарь не согласился с решением суда и начал бунтовать. К тому же он угрожал сотруднику прокуратуры. Руководителя муниципальной варты Голосеева задержали и отвезли в Соломенский райотдел. Там против Бондаря открыли уголовное производство за угрозу правоохранителю. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении относительно преступления.
В райотдел сразу же из-под суда пришла часть активистов с требованием отпустить Бондаря. В сети сообщают, что задержали не только главу муниципалов Голосеева, но и еще одного участника организации.
Задержали руководителя муниципальной варты Голосеева Бондаря: видео
Что известно о Сергее Бондаре
8 декабря 2017 года глава Голосеевской РГА Наталья Бондарь, начальник Голосеевской районной полиции и представитель киевского общественного формирования “Муниципальная стража” подписали трехсторонний меморандум о партнерстве и сотрудничестве. По итогам этой встречи муниципалов Голосеева возглавил Сергей Бондарь.
Член и лидер националистической организации "С-14", а ранее был членом партии "Свобода". Также Бондарь служил в батальоне МВД "Гарпун". Там выполнял задания в зоне АТО с силами специальных операций.