Против Сергея Бондаря открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Об этом сообщили 18 ноября.

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Бунт из-за решения суда

17 ноября в Соломенском суде Киева избирали меру пресечения руководителю муниципальной стражи Киева Игорю Маре. Его подозревают в растрате бюджетных средств и присвоении имущества.

Большинство членов организации собрались под судом, чтобы поддержать своего лидера. Всего собралось около 200 человек. Меру пресечения Маре избрали – 160 тысяч гривен залога.

Бондарь не согласился с решением суда и начал бунтовать. К тому же он угрожал сотруднику прокуратуры. Руководителя муниципальной варты Голосеева задержали и отвезли в Соломенский райотдел. Там против Бондаря открыли уголовное производство за угрозу правоохранителю. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении относительно преступления.

В райотдел сразу же из-под суда пришла часть активистов с требованием отпустить Бондаря. В сети сообщают, что задержали не только главу муниципалов Голосеева, но и еще одного участника организации.

Задержали руководителя муниципальной варты Голосеева Бондаря: видео