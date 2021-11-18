Сергея Бондаря задержали вечером 17 ноября. Ранее в сети сообщали, что вместе с ним в участок отвезли еще одного муниципала. По данным СМИ, это – Евгений Тылок.

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"Бондаря взяли сразу, а Тылка просто не выпускали"

По словам коллег задержанных, мужчин отвезли в Соломенский участок полиции. Там их удерживали и не разрешали разговаривать с адвокатами. Задержание, на их взгляд, происходило довольно интересным путем.

По рассказу одного из соратников задержанных, Михаила Стрижки, обоих муниципалов пригласили в полицию для того, чтобы они дали объяснения относительно одного события. Там Бондаря задержали сразу, а Тылка просто держали в райотделе и не объясняли ничего.

После 3 часов в участке Евгения Тылка отпустили. Сергея Бондаря вместо этого решили везти в изолятор. Вскоре стало известно, что руководителя муниципалов Голосеева задержали из-за инцидента в суде над Игорем Мари.

Прокурор, которого якобы оскорбил во время судебного процесса Сергей Бондарь, написал на него заявление за "угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Дело в том, что Сергей Бондарь назвал прокурора Андрея Зайцева "петухом".

Бондаря задержали из-за конфликта под Соломенским судом