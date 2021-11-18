Сергія Бондаря затримали ввечері 17 листопада. Раніше в мережі повідомляли, що разом із ним до відділку відвезли ще одного муніципала. За даними ЗМІ, це – Євген Тилок.
До теми Погроза працівнику прокуратури: затримали керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря
"Бондаря взяли одразу, а Тилка просто не випускали"
За словами колег затриманих, чоловіків відвезли до Солом'янського відділку поліції. Там їх утримували й не дозволяли розмовляти з адвокатами. Затримання, на їхній погляд, відбувалося доволі цікавим шляхом.
За розповіддю одного з побратимів затриманих, Михайла Стрижки, обох муніципалів запросили до поліції для того, щоб вони дали пояснення щодо однієї події. Там Бондаря затримали одразу, а Тилка просто тримали у райвідділі й не пояснювали нічого.
Після 3 годин у відділку Євгена Тилка відпустили. Сергія Бондаря натомість вирішили везти до ізолятора. Незабаром стало відомо, що керівника муніципалів Голосієва затримали через інцидент у суді над Ігорем Марі.
Прокурор, якого нібито образив під час судового процесу Сергій Бондар, написав на нього заяву за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Річ у тому, що Сергій Бондар назвав прокурора Андрія Зайцева "півнем".
Бондаря затримали через конфлікт під Солом'янським судом
- 18 листопада київська поліція затримала керівника муніципальної варти Голосіївського району Сергія Бондаря.
- За даними поліції, він бунтував під Солом'янським судом і погрожував співробітникові прокуратури. Проти муніципала відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцеві.
- До суду Бондар прийшов разом із товаришами, щоб підтримати керівника муніципальної варти Ігоря Марі. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів та привласненні майна.