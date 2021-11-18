Сергія Бондаря затримали ввечері 17 листопада. Раніше в мережі повідомляли, що разом із ним до відділку відвезли ще одного муніципала. За даними ЗМІ, це – Євген Тилок.

До теми Погроза працівнику прокуратури: затримали керівника муніципальної варти Голосієва Бондаря

"Бондаря взяли одразу, а Тилка просто не випускали"

За словами колег затриманих, чоловіків відвезли до Солом'янського відділку поліції. Там їх утримували й не дозволяли розмовляти з адвокатами. Затримання, на їхній погляд, відбувалося доволі цікавим шляхом.

За розповіддю одного з побратимів затриманих, Михайла Стрижки, обох муніципалів запросили до поліції для того, щоб вони дали пояснення щодо однієї події. Там Бондаря затримали одразу, а Тилка просто тримали у райвідділі й не пояснювали нічого.

Після 3 годин у відділку Євгена Тилка відпустили. Сергія Бондаря натомість вирішили везти до ізолятора. Незабаром стало відомо, що керівника муніципалів Голосієва затримали через інцидент у суді над Ігорем Марі.

Прокурор, якого нібито образив під час судового процесу Сергій Бондар, написав на нього заяву за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Річ у тому, що Сергій Бондар назвав прокурора Андрія Зайцева "півнем".

Бондаря затримали через конфлікт під Солом'янським судом