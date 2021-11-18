"Не будь оленем": КМДА зняла креативний мультик про водіїв-порушників

Влада столиці оприлюднила яскравий ролик, у якому закликала водіїв не порушувати правила дорожнього-руху. Зокрема, його присвятили тим, хто займає смугу громадського транспорту.

Киянам нагадали, що вона позначена спеціальною дорожньою розміткою 1.2 – широкою суцільною лінією. Відтак, займати її не слід.

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"Рогаті" на дорозі

У мультику автори цікаво обіграли покарання порушників правил дорожнього руху. Водіїв, які виїжджали на заборонену ділянку, перетворювала на оленів фея. Символічно, що вона – одягнена у поліцейську форму.

Кому дозволено їхати смугою громадського транспорту

У КМДА наголосили, що ця частина дороги має бути завжди вільною для маршрутних таксі, тролейбусів, автобусів, велосипедів та спеціального транспорту. Тих, хто проігнорує таку вимогу, очікує штраф у розмірі 680 гривень.

КМДА зняло мультик про водіїв-"оленів": відео

Текст публікації Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

До уваги водіїв! Нагадуємо, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів позначена дорожньою розміткою 1.2 (широка суцільна лінія) призначена тільки для руху громадського транспорту, велосипедів та спецтранспорту.

Їдьте за правилами та поважайте інших учасників дорожнього руху!

Розмір штрафу за рух смугами громадського транспорту – 680 гривень (частина 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення "…ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів… тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян").