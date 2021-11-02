Судячи з написів на машині, – це автівка поліції охорони. Крім усього, у ній були увімкнені проблискові маячки.

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"Намолене" місце

Окрім поліцейського авто, "зебру" заблокувало і цивільне авто, яке стояло впритул до неї. Однак, згідно з правилами дорожнього руху, транспорту заборонено стояти на переходах, а також у зоні 10 метрів з обох боків від нього. Єдиний виняток – випадки надання переваги в русі.

Зверніть увагу! Порушення правил зупинки та стоянки караються штрафом у розмірі 255 гривень або ж нарахуванням одразу 50 штрафних балів водієві.



Авто поліції охорони стояло на "зебрі" у Печерському районі столиці / Фото телеграм-каналу "Киев сейчас"

Поліцейським нагадали, що вони – не особливі

Киян обурило свавілля екіпажу правохоронців, і вони поділилися невдоволенням під дописом. Люди зауважили, що деякі поліцейські переконані: їм можна те, що іншим – зась. Ще дехто з коментаторів пошкодував, що на світлині не видно номерів машини, адже країна має знати своїх "героїв".

Схожий випадок з дипломатом

На Володимирській вулиці у Києві на початку жовтня помітили неправильно припарковане авто з російськими дипломатичними номерами. Воно також стояло впритул до пішохідного переходу.