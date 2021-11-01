Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 28 жовтня у Білій Церкві.

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Їхав п'яним і влаштував ДТП

Правоохоронець уночі завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

У результаті ДТП його 19-річний пасажир зазнав серйозних тілесних пошкоджень і був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

Слідчі повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду,

– повідомили у Теруправлінні ДБР Києва.

Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Зверніть увагу! Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – у вигляді утримання під вартою.

Момент страшної ДТП: відео