Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в Белой Церкви.
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Ехал пьяным и устроил ДТП
Правоохранитель ночью завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
В результате ДТП его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.
Следователи сообщили о подозрении полицейскому батальона патрульной полиции города Белая Церковь Киевской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие,
– сообщили в теруправлении ГБР Киева.
Правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Момент страшного ДТП: видео