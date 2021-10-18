Не ходив у школу та постійно грав у Dota 2: 18-річний хлопець з Бучі став доларовим мільйонером
Джерело:24 канал
Молодий кіберспортсмен Ілля Мулярчук з нікнеймом Yatoro має отримати 3,6 мільйона доларів призових за перемогу російської команди Team Sporit у найпрестижнішому турнірі по Dota 2 The International 10.
Мулярчук разом з іншим українцем – Мирославом Колпаковим, зробили чималий внесок, аби професійні геймери з країни-агресорки святкували перемогу у чемпіонаті світу з комп'ютерної гри.
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18-річний Yatoro є одним з найсильніших гравців у Dota 2 у світі, а також ледве не наймолодшим мільйонером в Україні.
Прогулював школу та не ходив до університету
- В одному з інтерв'ю Мулярчук розповів, що взагалі ніколи не цікавився освітою. Останні 10 років хлопець ледве не постійно грав у Dota 2. У 9 класі майбутній кіберспортсмен взагалі майже не з'являвся на уроках.
- Батькам він відповідав, що грати у комп'ютерні ігри краще, ніж палити. Їх це нібито влаштовувало.
- Після закінчення школи хлопець вступив до університету, однак жодного разу туди не ходив.
- Наприкінці 2020 року Мулярчук потрапив до російської команди Team Spirit, а вже через рік кваліфікувався на TI 10 та став на ньому одним з найкращих гравців.
Привітання від Путіна та збірної РФ
Після перемоги Team Spirit у Dota 2 кіберспортсменів одразу почали вітати росіяни. При цьому про участь у команді українців деякі жодної уваги не звертали. Збірна Росії з футболу у твіттері взагалі "перевдягнула" всіх геймерів у власну форму.
Росіяни вдягнули Мулярчука та Колпакова у форму збірної / Фото з твіттеру
Крім того, на перемогу клубу відреагував також російський диктатор Володимир Путін, який, узагальнив та назвав всіх гравців Team Spirit "нашими".
Українські спортсмени на подібні привітання з перемогою ніяк не відреагували.