Мулярчук вместе с другим украинцем – Мирославом Колпаковым, сделали немалый вклад в то, чтобы профессиональные геймеры из страны-агрессора праздновали победу в чемпионате мира из компьютерной игры.

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18-летний Yatoro является одним из сильнейших игроков в Dota 2 в мире, а также чуть ли не самым молодым миллионером в Украине.

Прогуливал школу и не ходил в университет

В одном из интервью Мулярчук рассказал, что вообще никогда не интересовался образованием. Последние 10 лет парень чуть не постоянно играл в Dota 2. В 9 классе будущий киберспортсмен вообще почти не появлялся на уроках.

Родителям он отвечал, что играть в компьютерные игры лучше, чем курить. Их это якобы устраивало.

После окончания школы парень поступил в университет, однако ни разу туда не ходил.

В конце 2020 года Мулярчук попал в российскую команду Team Spirit, а уже через год квалифицировался на TI 10 и стал на нем одним из лучших игроков.

Поздравления от Путина и сборной РФ

После победы Team Spirit в Dota 2 киберспортсменов сразу начали поздравлять россияне. При этом об участии в команде украинцев некоторые никакого внимания не обращали. Сборная России по футболу в твиттере вообще "переодела" всех геймеров в собственную форму.



Россияне одели Мулярчука и Колпакова в форму сборной / Фото из твиттера

Кроме того, на победу клуба отреагировал также российский диктатор Владимир Путин, который обобщил и назвал всех игроков Team Spirit "нашими".

Украинские спортсмены на подобные поздравления с победой никак не отреагировали.