Мулярчук разом з іншим українцем – Мирославом Колпаковим, зробили чималий внесок, аби професійні геймери з країни-агресорки святкували перемогу у чемпіонаті світу з комп'ютерної гри.

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18-річний Yatoro є одним з найсильніших гравців у Dota 2 у світі, а також ледве не наймолодшим мільйонером в Україні.

Прогулював школу та не ходив до університету

В одному з інтерв'ю Мулярчук розповів, що взагалі ніколи не цікавився освітою. Останні 10 років хлопець ледве не постійно грав у Dota 2. У 9 класі майбутній кіберспортсмен взагалі майже не з'являвся на уроках.

Батькам він відповідав, що грати у комп'ютерні ігри краще, ніж палити. Їх це нібито влаштовувало.

Після закінчення школи хлопець вступив до університету, однак жодного разу туди не ходив.

Наприкінці 2020 року Мулярчук потрапив до російської команди Team Spirit, а вже через рік кваліфікувався на TI 10 та став на ньому одним з найкращих гравців.

Привітання від Путіна та збірної РФ

Після перемоги Team Spirit у Dota 2 кіберспортсменів одразу почали вітати росіяни. При цьому про участь у команді українців деякі жодної уваги не звертали. Збірна Росії з футболу у твіттері взагалі "перевдягнула" всіх геймерів у власну форму.



Росіяни вдягнули Мулярчука та Колпакова у форму збірної / Фото з твіттеру

Крім того, на перемогу клубу відреагував також російський диктатор Володимир Путін, який, узагальнив та назвав всіх гравців Team Spirit "нашими".

Українські спортсмени на подібні привітання з перемогою ніяк не відреагували.