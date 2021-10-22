Не пройшли звичайну перевірку: стало відомо, як викрили підробку сертифікатів Надії Савченко
Джерело:Українська служба BBC
Бійці Держприкордонслужби спіймали колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру на використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію під час в'їзду на територію України. Для викриття прикордонники використали звичайну програму SafeBorder, якою користуються з серпня.
Цей застосунок передбачає звичайне сканування QR-кодів та автоматичну перевірку чинності документа, а також серії вакцини, яку отримав власник сертифікату. Під час спроби використання підробленого сертифіката й попалися Надія та Віра Савченко.
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Згідно з протоколом, якщо система SafeBorder виявила ймовірну підробку, працівники ДПСУ мають викликати поліцію.
До 2 років обмеження волі
- Правоохоронці, яким передали затриманих сестер, вилучили "сертифікати" та відкрили кримінальне провадження щодо використання підроблених документів.
- За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на вчинок колишньої політикині буде "надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом".
- Якщо Надію Савченко та її сестру визнають винними в суді, їм загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.
Незабаром слідчі та прокурори мають оголосити сестрам підозру у скоєнні злочину.
Вилучені "сертифікати" відправили на експертизу. Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, у яких Савченко купила підроблені документи.