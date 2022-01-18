Небо медового кольору: у Києві спостерігали унікальний захід сонця – яскраві фото

Надзвичайно красивий захід сонця могли спостерігати ввечері 18 січня мешканці Києва. Найбільш красивим це явище було у центрі, де останні промені сонця красиво підсвічували будівлі.

Фотографіями вкрай красивого виду поділився у соцмережах киянин Сергій Рістенко. Атмосферні фото оцінили сотні користувачів, які зазначили, що давно не спостерігали подібної картини.

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У мережі кажуть, що подібну палітру у небі можна побачити перед вітряною погодою.

Киян знову очікує шквальний вітер



Неймовірний захід сонця у Києві / Фото Романа Мирончука

"Палаюче небо" насиченого помаранчевого кольору побачили у столиці близько 16:00 18 січня. Явище було досить недовготривалим, оскільки о 16:29 сонце вже зайшло за обрій.

Спеціалісти кажуть, що подібним кольором небо підсвічується через зміщення атмосферних фронтів.

У житлових кварталах Києва небо виглядало жовтогарячим, однак у центрі столиці колір був набагато більш насиченим.



"Марсіанський краєвид" / Фото Сергія Рістенка

Деякі кияни зазначили, що пейзажі у столиці були по-справжньому "марсіанськими" та нагадували картинки з зображенням цієї планети.



Надзвичайний захід сонця у центрі Києва / Фото Сергія Рістенка

Сам автор знімків назвав захід "медовим" та зазначив, що це природне явище – до зміни погоди. Втім, згідно з прогнозами синоптиків, киян очікують холод та досить серйозний вітер. Вночі 19 січня у столиці спостерігатимуться пориви вітру швидкістю від 16 до 21 кілометра на годину. Вдень та ввечері вітер трохи послабне.

Температура повітря 19 січня коливатиметься від -3 до -1 градусів.