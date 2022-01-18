Фотографіями вкрай красивого виду поділився у соцмережах киянин Сергій Рістенко. Атмосферні фото оцінили сотні користувачів, які зазначили, що давно не спостерігали подібної картини.
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Киян знову очікує шквальний вітер
Неймовірний захід сонця у Києві / Фото Романа Мирончука
- "Палаюче небо" насиченого помаранчевого кольору побачили у столиці близько 16:00 18 січня. Явище було досить недовготривалим, оскільки о 16:29 сонце вже зайшло за обрій.
- Спеціалісти кажуть, що подібним кольором небо підсвічується через зміщення атмосферних фронтів.
- У житлових кварталах Києва небо виглядало жовтогарячим, однак у центрі столиці колір був набагато більш насиченим.
"Марсіанський краєвид" / Фото Сергія Рістенка
Деякі кияни зазначили, що пейзажі у столиці були по-справжньому "марсіанськими" та нагадували картинки з зображенням цієї планети.
Надзвичайний захід сонця у центрі Києва / Фото Сергія Рістенка
Сам автор знімків назвав захід "медовим" та зазначив, що це природне явище – до зміни погоди. Втім, згідно з прогнозами синоптиків, киян очікують холод та досить серйозний вітер. Вночі 19 січня у столиці спостерігатимуться пориви вітру швидкістю від 16 до 21 кілометра на годину. Вдень та ввечері вітер трохи послабне.
Температура повітря 19 січня коливатиметься від -3 до -1 градусів.