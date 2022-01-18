На щастя, ніхто не постраждав. Через інцидент планують перевірити й інші прикраси на будівлі.

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Чому впав хрест

Хрести, які розміщені на банях собору, встановили 40 років тому. Заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадима Кириленко сказав, що коли дотримуватися всіх технологій з встановлення, то хрести можуть стояти вічно.

Кириленко пояснив, що радянські реставратори поспішали або ж допустилися помилок. Вони огорнули міддю чорний метал основи хрестів.

Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні. Ці метали між собою спрацювали й одне одного з'їли,

– зазначив він.

Як діють працівники, коли погіршується погода

Заступниця генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" з культурно-просвітницької діяльності Кіра Петрачек розповіла, що пильно стежить за прогнозами погоди. Якщо ж синоптики передбачають вітер, то працівники заповідника намагаються ще більше все закріпити. Однак вона визнала, що на куполах зробити це неможливо.



Хрест, який впав із собору / Скриншот з відео

Чи відновлюватимуть прикраси храму

Працівники Софійського собору наразі позапланово обстежують бані та хрести. Вони знімуть з храму ті прикраси, які можуть бути небезпечними для людей. Реставрацію розпочнуть влітку 2022 року.

Нещодавні пориви вітру в Києві

Метеорологи зафіксували у столиці рекордну швидкість вітру – 14 січня вона досягла 23 метрів на секунду. З такою швидкістю за годину потужні пориви могли долати 83 кілометри. Перед тим найбільші показники фіксували у 1966 році, тобто 56 років тому. Тоді швидкість вітру досягла 20 метрів на секунду.