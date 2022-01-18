Туди вже прибули комунальні служби. Вони розпочали демонтаж святкового дерева, яке встановили у місті ще 19 грудня.

До теми Сніг, штормовий вітер та похолодання: українців попередили про негоду

Ялинка повалилася через сильний вітер

Зранку 18 січня місто накрила завірюха. На дорогах – ожеледиця, також прогнозують хуртовини. У ДСНС попередили, що упродовж дня у Кропивницькому та області пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Очевидно, саме через це і впала ялинка. На фото, опублікованих у місцевих ЗМІ, видно усю ситуацію на площі.

Повалена ялинка у Кропивницькому / Фото "Гречка"

Зазначимо, що 18 січня по Україні розгулявся сильний вітер. У західних регіонах з будівель навіть зривало дахи. Загалом через негоду 349 населених пунктів у 10 областях залишились без світла.

Погода у Кропивницькому

Вночі проти 18 січня у Кропивницькому вдарили морози до -5 градусів. За прогнозами Укргідрометцентру, вдень температура там коливатиметься у межах 0...+2. Синоптики попередили про сніг. Протягом усього дня у місті утримається хмарна погода.

Попередні інциденти в Україні

Минулого разу "ялинкопад" стався в Україні 14 січня. Штормовий вітер наробив лиха, зокрема, на Чернігівщині. Новорічні дерева попадали у Новосілці, Коропі та Бобровиці.

Не витримали негоди й головні ялинка у містах Кролевець й Білопілля, що у Сумській області. "Втомилося також" святкове дерево у Пустомитах на Львівщині.

Чи не найбільше уваги привернув інцидент у Лубнах, що на Полтавщині. Там вітер зігнув головне дерево місто навпіл. У відповідь мережа вибухнула кумедними мемами.

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