Туда уже прибыли коммунальные службы. Они начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.
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Елка повалилась из-за сильного ветра
Утром, 18 января, город накрыла метель. На дорогах – гололедица, также прогнозируют метели. В ГСЧС предупредили, что в течение дня в Кропивницком и области порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Очевидно, именно из-за этого и упала елка. На фото, опубликованных в местных СМИ, видно всю ситуацию на площади.
Поваленная елка в Кропивницком / Фото "Гречка"
Предыдущие инциденты в Украине
- В прошлый раз "елкопад" произошел в Украине 14 января. Штормовой ветер наделал бедствия, в частности, в Черниговской области. Новогодние деревья попадали в Новоселке, Коропе и Бобровице.
- Не выдержали непогоды и главные елки в городах Кролевец Белополье Сумской области. "Устало также" праздничное дерево в Пустомытах Львовской области.
- Больше всего внимания привлек инцидент в Лубнах, на Полтавщине. Там ветер согнул главное дерево город пополам. В ответ сеть взорвалась забавными мемами.
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