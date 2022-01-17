В частности, ветер повредил кровли крыш, а в Киеве установил рекорд скорости в 23 метра в секунду. Синоптики прогнозируют, что будет очередное усиление.
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ГСЧС предупреждает об опасности
О значительной опасности предупредили спасатели. Так как Укргидрометцентр прогнозирует, что порывы ветра будут со скоростью 15 – 20 метров в секунду. При этом объявили I уровень опасности, желтый.
В то же время 17 января днем в Украине порывы ветра фиксируют на уровне 17 – 22 метра в секунду, также I уровень опасности, желтый.
Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях порывы сильнее – 25 – 30 метров в секунду. На этой территории объявили II уровень опасности, оранжевый.
Что известно о сильном ветре в Украине
- В Киеве 14 января сильный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль, разбив лобовое стекло. Тогда на нем образовалась большая "паутина". Никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.
- Также во Львове вечером 14 января внезапно раздался гром и ударила молния. Очевидцы делились эпическими кадрами. Такой "подарок" среди зимы сильно удивил львовян.
- Мощный ветер в Харькове повредил флаг Украины, расположенный на самом высоком флагштоке Европы. Огромное полотнище разорвало на 2 части.
- А сильный ветер, который на выходных бушевал в столице, сорвал покрытие с новой спортплощадки на Позняках. Несмотря на то, что площадь спортплощадки довольно большая, ветер полностью сорвал покрытие и швырнул его на металлическое ограждение. В некоторых местах он даже закрутил его в рулоны.
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