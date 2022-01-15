Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Харькове 14 января. Поэтому там решили в дежурном режиме приспустить флаг.

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В Харькове ветер разорвал огромный флаг Украины

Однако порывы ветра оказались гораздо сильнее, чем ожидалось. В связи с этим флаг Украины, развевающийся на самом высоком флагштоке Европы, разорвался на 2 части.

Ветер повредил флаг Украины в Харькове: смотрите видео

Уже 15 января разорванный флаг поменяли на запасной. Ведь сразу изготовили 2 стяга, чтобы была возможность замены.

Флаг Украины снова на флагштоке: смотрите видео

Огромное знамя в Харькове: что о нем известно

Перед Днем независимости, а именно 23 августа 2021 года, в Харькове торжественно подняли флаг на самом высоком флагштоке в Европе.

Ширина флага – 22,5 метра, а длина – 15 метров. Высота флагштока, на котором установили флаг – 101 метр.

Стоимость флагштока оценивается в 24,5 миллиона гривен.

Последствия непогоды в Украине 14 января