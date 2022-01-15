Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Харькове 14 января. Поэтому там решили в дежурном режиме приспустить флаг.
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В Харькове ветер разорвал огромный флаг Украины
Однако порывы ветра оказались гораздо сильнее, чем ожидалось. В связи с этим флаг Украины, развевающийся на самом высоком флагштоке Европы, разорвался на 2 части.
Ветер повредил флаг Украины в Харькове: смотрите видео
Уже 15 января разорванный флаг поменяли на запасной. Ведь сразу изготовили 2 стяга, чтобы была возможность замены.
Флаг Украины снова на флагштоке: смотрите видео
Огромное знамя в Харькове: что о нем известно
- Перед Днем независимости, а именно 23 августа 2021 года, в Харькове торжественно подняли флаг на самом высоком флагштоке в Европе.
- Ширина флага – 22,5 метра, а длина – 15 метров. Высота флагштока, на котором установили флаг – 101 метр.
- Стоимость флагштока оценивается в 24,5 миллиона гривен.
Последствия непогоды в Украине 14 января
- Сильный ветер оборвал линии электропередач, сорвал крыши с домов и даже разорвал самый большой в Украине баннер с изображением Степана Бандеры в Тернополе.
- Во Львове в этот день ударил гром и вспыхнула молния.
- Мощный ветер во многих городах повалил главные елки. Новогодние красавицы и украшения пострадали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Львовской областях.
- В Киеве от порыва ветра упал большой дуб и электроопоры. Дерево повредило 14 автомобилей, в одном из которых были люди. К сожалению, погиб мужчина.
- На Черниговщине без света остались 184 населенных пункта. А в поселке Сосница со здания детского сада сорвало крышу.
- Синоптики прогнозируют шквальный ветер и 15 января.