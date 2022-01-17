В большинстве областей 18 января температура воздуха будет держаться ниже нуля. Из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень опасности.

Обратите внимание Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье Карпат

Погода в регионах

На Западе Украины в большинстве областей ночью и весь день ожидают периодические осадки в виде снега. Однако осадки минуют Волынскую, Закарпатскую и Ровненскую области. Там синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.

На севере, востоке и в центре ночью местами будет мокрый снег. Однако днем ​​осадки ожидаются во всех областях. Температура будет колебаться в пределах от -4 до 0 градусов.

На юге ночью возможен мокрый снег, однако день пройдет без существенных осадков.

По словам синоптика Наталки Диденко, кроме сильного ветра, в регионах возможен гололед.

Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду, иногда и сильнее. На дорогах остается гололед,

– рассказала Диденко.

В Киеве 18 января прогнозируют снег днем ​​и ночью. Температура воздуха будет составлять -4...-2.

Погода в городах

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -2...0

Черновцы – -2...0

Хмельницкий – -2...0

Луцк – -1...+1

Ровно – -2...0

Житомир – -2...0

Винница – -3...-1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -2...0

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -4...-2

Сумы – -4...-2

Полтава – -4...+2

Днепр – -2...0

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -3...-1

Киев – -4...-2