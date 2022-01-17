В большинстве областей 18 января температура воздуха будет держаться ниже нуля. Из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень опасности.
Обратите внимание Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье Карпат
Погода в регионах
На Западе Украины в большинстве областей ночью и весь день ожидают периодические осадки в виде снега. Однако осадки минуют Волынскую, Закарпатскую и Ровненскую области. Там синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.
На севере, востоке и в центре ночью местами будет мокрый снег. Однако днем осадки ожидаются во всех областях. Температура будет колебаться в пределах от -4 до 0 градусов.
На юге ночью возможен мокрый снег, однако день пройдет без существенных осадков.
По словам синоптика Наталки Диденко, кроме сильного ветра, в регионах возможен гололед.
Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду, иногда и сильнее. На дорогах остается гололед,
– рассказала Диденко.
В Киеве 18 января прогнозируют снег днем и ночью. Температура воздуха будет составлять -4...-2.
Погода в городах
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -2...0
Тернополь – -2...0
Черновцы – -2...0
Хмельницкий – -2...0
Луцк – -1...+1
Ровно – -2...0
Житомир – -2...0
Винница – -3...-1
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -2...0
Черкассы – -3...-1
Чернигов – -4...-2
Сумы – -4...-2
Полтава – -4...+2
Днепр – -2...0
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -3...-1
Киев – -4...-2
Прогноз погоды на 18 января / Карта Укргидрометцентра