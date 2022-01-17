У більшості областей 18 січня температура повітря триматиметься нижче нуля. Через сильний вітер синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Зверніть увагу Рятувальники рекомендують утриматися від виходу у високогір'я Карпат

Погода в регіонах

На Заході України в більшості областях уночі та весь день очікують періодичні опади у вигляді снігу. Однак опади оминуть Волинську, Закарпатську та Рівненську області. Там синоптики прогнозують незначний сніг. Удень температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів.

На Півночі, Сході та в Центрі уночі подекуди буде мокрий сніг. Однак удень опади очікують в усіх областях. Температура коливатиметься в межах -4 до 0 градусів.

На Півдні вночі можливий мокрий сніг, однак день мине без істотних опадів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, крім сильного вітру, в регіонах можлива ожеледиця.

Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду, часом й сильніше. На дорогах залишається ожеледиця,

– розповіла Діденко.