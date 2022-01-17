У більшості областей 18 січня температура повітря триматиметься нижче нуля. Через сильний вітер синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Зверніть увагу Рятувальники рекомендують утриматися від виходу у високогір'я Карпат
Погода в регіонах
На Заході України в більшості областях уночі та весь день очікують періодичні опади у вигляді снігу. Однак опади оминуть Волинську, Закарпатську та Рівненську області. Там синоптики прогнозують незначний сніг. Удень температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів.
На Півночі, Сході та в Центрі уночі подекуди буде мокрий сніг. Однак удень опади очікують в усіх областях. Температура коливатиметься в межах -4 до 0 градусів.
На Півдні вночі можливий мокрий сніг, однак день мине без істотних опадів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, крім сильного вітру, в регіонах можлива ожеледиця.
Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду, часом й сильніше. На дорогах залишається ожеледиця,
– розповіла Діденко.
Погода в містах
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -2...0
Тернопіль – -2...0
Чернівці – -2...0
Хмельницький – -2...0
Луцьк – -1...+1
Рівне – -2...0
Житомир – -2...0
Вінниця – -3...-1
Одеса – 0...+2
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – -1...+1
Кропивницький – -2...0
Черкаси – -3...-1
Чернігів – -4...-2
Суми – -4...-2
Полтава – -4...+2
Дніпро – -2...0
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -3...-1
Київ – -4...-2
Прогноз погоди на 18 січня / Карта Укргідрометцентру