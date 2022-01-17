На фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували стовпчики термометрів на позначці у -13. Крім того, на вершині висока вологість.

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Погодні умови на горі Піп Іван

"Станом на 11:00 17 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер західний, пориви до 20 метрів на секунду, висока вологість (відбувається обмерзання)", – мовиться у повідомленні гірської рятувальної служби.

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Небезпека у зимових Карпатах: останні новини

У Карпатах 10 січня рятувальники попередили про велику ймовірність сходження лавин. Мовилось про те, що небезпека чатує на високогір'ях Закарпаття та Івано-Франківської області.

У Закарпатській області н а горі Драгобрат 10 січня загубилися туристи. Інцидент трапився, коли вони каталися на лижах і через туман з'їхали не в той бік.

10 січня загубилися туристи. Інцидент трапився, коли вони каталися на лижах і через туман з'їхали не в той бік. У Карпатах 15 січня із туристами, які підіймалися на Говерлу, трапилася трагедія. Троє людей під час сходження на вершину зірвалися в обрив.

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Увага! Погіршення погодних умов! Станом на 11:00, 17.01.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер західний, пориви до 20 метрів на секунду, температура повітря -13, висока вологість (відбувається обмерзання). Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!

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