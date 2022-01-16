49-річна дитина та 12-річна дитина перебувають в Яремчанській центральній міській лікарні, що в Івано-Франківській області. Карета "швидкої" привезла їх туди 15 січня.
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У лікарні повідомили подробиці
У дитини діагностували травму руки, її стан оцінюють як задовільний. У жінки – травма хребта. За словами директора лікарні Олександра Соколовського, вони самі розповіли, що постраждали через лавину на Говерлі.
Пацієнтів обстежують медики. Вони — у свідомості, але мають психологічну травму,
– додав він.
Натомість у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківщині уточнили, що не залучали своїх працівників до допомоги. Адже до них щодо цього інциденту ніхто не звертався.
Трагедія у Карпатах
- Напередодні під час сходження на Говерлу постраждали туристи з Одещини. Дівчина, хлопець та його мати пішли у гори, попри погану погоду.
- Не дійшовши 800 метрів до вершини, вони були змушені повертатися. Під час спуску всі троє послизнулися та впали в обрив. 57-річна жінка зазнала смертельних травм.
- Рятувальникам знадобився час, аби знайти 32-річну жінку та 34-річного чоловіка. Їх транспортували у безпечне місце й передали медикам.
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