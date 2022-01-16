49-річна дитина та 12-річна дитина перебувають в Яремчанській центральній міській лікарні, що в Івано-Франківській області. Карета "швидкої" привезла їх туди 15 січня.

Читайте також В Україні знову буде сильний вітер: можливі проблеми зі світлом та транспортом

У лікарні повідомили подробиці

У дитини діагностували травму руки, її стан оцінюють як задовільний. У жінки – травма хребта. За словами директора лікарні Олександра Соколовського, вони самі розповіли, що постраждали через лавину на Говерлі.

Пацієнтів обстежують медики. Вони — у свідомості, але мають психологічну травму,

– додав він.

Натомість у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківщині уточнили, що не залучали своїх працівників до допомоги. Адже до них щодо цього інциденту ніхто не звертався.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі попереджали, що 15 – 16 січня у горах Івано-Франківщини, Закарпаття, Буковини та Львівщини буде помірна небезпека сходження лавин.

Трагедія у Карпатах

Напередодні під час сходження на Говерлу постраждали туристи з Одещини. Дівчина, хлопець та його мати пішли у гори, попри погану погоду.

Не дійшовши 800 метрів до вершини, вони були змушені повертатися. Під час спуску всі троє послизнулися та впали в обрив. 57-річна жінка зазнала смертельних травм.

Рятувальникам знадобився час, аби знайти 32-річну жінку та 34-річного чоловіка. Їх транспортували у безпечне місце й передали медикам.

В Україні – ураганний вітер: дивіться відео