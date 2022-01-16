Рятувальники попереджають, що стихія може ускладники рух на вулицях та можливо навіть призупинити роботу транспорту. У кількох областях оголосили оранжевий рівень небезпеки, і ще в кількох жовтий.

Зверніть увагу Негода залишила без світла майже 70 населених пунктів у 5 областях України

Де чекати негоду

Уночі вітер швидкість 17 – 22 метри можливий на Заході та Півночі України. Однак удень ситуація лише ускладниться.

Пориви вітру до 24 метрів на секунду очікують майже в усіх областях. Через це синоптики оголосили по всій країні жовтий рівень небезпеки. Винятки – Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там прогнозують посилення вітру від 25 до 38 метрів за секунду. Через це в тих областях оголосили помаранчевий рівень небезпеки.



Де чекати негоду 17 січня / Карта Укргідрометцентру

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