Як повідомили рятувальники, лавини можуть зійти через потужні снігопади. Рівень небезпеки – третій.

Нещодавно "Дороги як суцільне скло": міста України накрила негода – промовисті кадри

На дорогах України – ожеледиця

Тим часом, і в інших регіонах України погані погодні умови можуть наробити клопотів. Так у всіх українських областях – ожеледиця на дорогах, виняток – лише Крим. Рівень небезпечності – жовтий.

Сніголавинна ситуація в Карпатах / Зображення з сайту Укргідрометцентру

На дорогах України – ожеледиця / Зображення Укргідрометцентру

Напередодні Україну накрила негода

9 січня негода паралізувала багато українських міст. Через мокрий сніг з дощем дороги вкрила ожеледиця. У Києві з наслідками примх погоди давали лад понад сто одиниць спеціальної техніки. У Дніпрі через слизьку дорогу трапились кілька аварій: машини просто котились по автошляхах.

Раніше Затори від Житомира: як негода скувала рух трасою Київ – Чоп

Що відомо про останні небезпечні інциденти в Карпатах:

4 січня у Карпатах відшукали туристів з Одеси, які заблукали. Вони втратили орієнтир під час хуртовини.

Травмувались під час відпочинку на горі Високий Верх двоє лижників. Їх з гори знімали рятувальники.

Наприкінці грудня у горах врятували 21-річну туристку з Львівської області. Дівчина пошкодила ногу, коли впала на полонині.

Дивіться відео про те, що робити, якщо ви загубились в горах: