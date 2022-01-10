Как сообщили спасатели, лавины могут сойти из-за мощных снегопадов. Уровень опасности – третий.

Недавно "Дороги как сплошное стекло": города Украины накрыла непогода – красноречивые кадры

На дорогах Украины гололедица

Между тем, и в других регионах Украины плохие погодные условия могут наделать хлопот. Так во всех украинских областях – гололедица на дорогах, исключение – только Крым. Уровень опасности – желтый.

Снеголавинная ситуация в Карпатах / Изображение с сайта Укргидрометцентра

На дорогах Украины гололедица / Изображения Укргидрометцентра

Накануне Украину накрыла непогода

9 января непогода парализовала многие украинские города. Из-за мокрого снега с дождем дороги покрыла гололедица. В Киеве с последствиями капризов погоды боролись более ста единиц специальной техники. В Днепре из-за скользкой дороги произошло несколько аварий: машины просто катились по дороге.

Ранее Пробки от Житомира: как непогода сковала движение по трассе Киев-Чоп

Что известно о последних опасных инцидентах в Карпатах:

4 января в Карпатах отыскали заблудившихся туристов из Одессы. Они потеряли ориентир во время метели.

Травмировались во время отдыха на горе Высокий Верх двое лыжников. Их с горы снимали спасатели.

В конце декабря в горах спасли 21-летнюю туристку из Львовской области. Девушка повредила ногу, когда упала на полонине.

Смотрите видео о том, что делать, если вы потерялись в горах: