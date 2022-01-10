Непогода почти заблокировала движение автомобилей по меньшей мере с 14 до 20 часов 9 января. Снегоочистительная техника не справлялась со снегом.

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Непогода сковала трассу Киев – Чоп

Сильный снегопад значительно осложнил движение автомобилей. В частности пробки на трассе Киев – Чоп начались фактически от Житомира.

То есть еще в 100 километрах от Киева транспорт был вынужден ехать со скоростью 20 – 30 километров в час.

В частности дорога на автомобиле из Луцка в Киев заняла 10 часов вместо обычных 5.

Более того, по данным 24 канала, снегоочистительная техника была, однако она не справлялась. Некоторые автомобили, пока не образовались пробки, "слетали" с трассы на обочину из-за большого количества неочищенного снега.

Снег на дорогах значительно осложнил движение по трассе Киев – Чоп / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Коротко о пробках из-за снегопада

По состоянию на 16 часов 9 января из-за сильного снегопада возникли пробки и задержки в работе общественного транспорта. Труднее всего было ездить в центре города.

Однако в КГГА сообщили, что на улицах начали работать 140 единиц снегоочистительной техники.

По данным Google Maps, проезды в столицу также оказались скованы пробками. В частности затор более чем на 100 километров растянулся также по трассе Киев – Чоп. Кроме того, на некоторых участках были пробки со стороны Одессы.

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