Негода майже заблокувала рух автомобілів щонайменше з 14 до 20 години 9 січня. Снігоочищувальна техніка не справлялася зі снігом.
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Негода скувала трасу Київ – Чоп
Сильний снігопад значно ускладнив рух автомобілів. Зокрема затори на трасі Київ – Чоп почались фактично від Житомира.
Тобто ще за 100 кілометрів від Києві транспорт був змушений їхати зі швидкістю 20 – 30 кілометрів за годину.
Зокрема дорога на автомобілі з Луцька у Київ зайняла 10 годин замість звичних 5.
Ба більше, за даними 24 каналу, снігоочищувальна техніка була, проте вона не справлялася. Деякі автомобілі, поки не утворились затори, "злітали" з траси на узбіччя через велику кількість неочищеного снігу.
Сніг на дорогах значно ускладнив рух трасою Київ – Чоп / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Коротко про затори через снігопад
- Станом на 16 годину 9 січня через сильний снігопад виникли затори й затримки в роботі громадського транспорту. Найважче було їздити у центрі міста.
- Однак у КМДА повідомили, що на вулицях почали працювати 140 одиниць снігоочисної техніки.
- За даними Google Maps, проїзди до столиці також виявились скуті заторами. Зокрема затор на понад 100 кілометрів розтягнувся також трасою Київ – Чоп. Окрім того, на деяких ділянках були затори зі сторони Одеси.
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