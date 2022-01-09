Коммунальщики активно расчищают дороги, на которых временно парализовано движение. Что происходит на улицах Киева, Днепра, Харькова и Житомира – читайте далее.

Обратите внимание Киевлян предупредили о сильном снегопаде: въезд грузовиков запретят

Киев

Из-за сильных снегопадов в разных частях Киева – проблемы с движением общественного транспорта. Из-за этого водителям приходится менять маршрут. Как сообщили в Киевпастрансе, из-за аварии водоканала пришлось изменить движение автобусов № 31 на Татарской – их вместо этого направляют на Шмидта. На улицах Антоновича и Лаврской образовались пробки.

Сотни коммунальщиков работают в столице

По словам Виталия Кличко, последствия непогоды в Киеве ликвидируют около 140 единиц спецтехники "Киевавтодора". Более 300 коммунальщиков расчищают от снега остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары. Накануне они обработали дороги противогололедными средствами.



Снегоочистительная техника выехала на улицы столицы / Фото с официального портала Киева

Водителей просят быть осторожными

По прогнозам синоптиков, снегопады не будут прекращаться в Киеве до конца суток. Уже 10 января ситуация должна улучшиться: осадков не будет, но ожидают гололедицу. Из-за этого спасатели призвали водителей быть осторожными на дороге. Украинцев призвали не парковать авто на обочинах улиц, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно работать.

Днепр

По данным "Информатора", из-за холодного дождя затруднено и движение по дорогам Днепра. Автомобили буквально скатываются по проезжей части. На видео, опубликованном очевидцами, видно Hyundai, который едет вниз по проспекту Яворницкого. Внезапно автомобиль начинает заносить. Водитель давил на тормоз, а машина плавно скатывалась по спуску.

Авто скатывается по спуску на Яворницкого: смотрите видео

Из-за непогоды – много ДТП

Ранее на Сечевых Стрельцов развернуло автобус № 136 – все из-за гололедицы. Инцидент произошел на дороге у памятника Славы. Из-за опасности для водителей проезд на этом участке пришлось временно закрыть. Об еще одной аварии сообщило издание "Днепр оперативный", она произошла на улице Калиновой. Там BMW случайно подтолкнул Hyundai Sonata через перекресток. Первое авто ударилось в бордюр, а затем и в Hyundai.

Авария на улице Калиновой: смотрите видео



Ситуация на дорогах в Днепре / Фото "Информатора"

Харьков

Не лучше ситуация и в Харькове. Там 9 января пошел мокрый снег, который иногда переходил в дождь. Дороги быстро покрылись гололедом. Очевидцы, например, описывают дорогу на Чугуев как "сплошное скользкое стекло". Из-за этого под Харьковом в этом направлении образовались пробки. В сети сообщили, что там уже случилось несколько незначительных аварий. Спасатели призвали быть осторожными за рулем или же, если это возможно, вообще отказаться от поездок.

Ситуация на трассе в сторону Чугуева: смотрите видео

Житомир

Как пишет "Житомир24", из-за сильных снегопадов местным коммунальщикам пришлось выйти на круглосуточное дежурство. Всего с начала суток уже использовали более 200 тонн средств против гололедицы. На улицы Житомира выехали 7 снегоуборочных машин, грейдер и 4 трактора.

Спецтехника работает в Житомире: смотрите видео