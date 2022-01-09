Комунальники активно розчищають дороги, на яких тимчасово паралізований рух. Що відбувається на вулицях Києва, Дніпра, Харкова та Житомира – читайте далі.

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Київ

Через сильні снігопади у різних частинах Києва – проблеми з рухом громадського транспорту. Через це водіям доводиться змінювати маршрут. Як повідомили у Київпастрансі, через аварію водоканалу довелося змінити рух автобусів №31 на Татарській – їх натомість направляють на Шмідта. На вулицях Антоновича та Лаврській утворилися затори.

Сотні комунальників працюють у столиці

За словами Віталія Кличка, наслідки негоди у Києві ліквідовують близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Понад 300 комунальників розчищають від снігу зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари. Напередодні вони обробили дороги протиожеледними засобами.



Снігоочисна техніка виїхала на вулиці столиці / Фото з офіційного порталу Києва

Водіїв просять бути обережними

За прогнозами синоптиків, снігопади не припинятимуться у Києві до кінця доби. Вже 10 січня ситуація має покращитися: опадів не буде, але очікують ожеледицю. Через це рятувальники закликали водіїв бути обережними на дорозі. Українців закликали не паркувати авто на узбіччях вулиць, аби снігоприбиральна техніка могла безперешкодно працювати.

Дніпро

За даними "Інформатора", через холодний дощ ускладнений і рух й дорогами Дніпра. Автомобілі буквально скочуються по проїжджій частині. На відео, опублікованому очевидцями, видно Hyundai, який їде вниз проспектом Яворницького. Раптово автомобіль починає заносити. Водій тиснув на гальмо, а машина плавно скочувалася спуском.

Авто скочується по спуску на Яворницького: дивіться відео

Через негоду – багато ДТП

Раніше на Січових Стрільців розвернуло автобус №136​ – все через ожеледицю. Інцидент стався на дорозі біля пам'ятника Слави. Через небезпеку для водіїв проїзд на цій ділянці довелося тимчасово закрити. Про ще одну аварію повідомило видання "Дніпро оперативний", вона сталася на вулиці Калиновій. Там BMW випадково підштовхнув Hyundai Sonata через перехрестя. Перше авто вдарилося у бордюр, а потім й у Hyundai.

Аварія на вулиці Калиновій: дивіться відео





Ситуація на дорогах у Дніпрі / Фото "Інформатора"

Харків

Не краща ситуація й у Харкові. Там 9 січня пішов мокрий сніг, який інколи переходив у дощ. Дороги швидко вкрилися ожеледдю. Очевидці, наприклад, описують дорогу на Чугуїв як "суцільне слизьке скло". Через це під Харковом у цьому напрямку утворилися затори. У мережі повідомили, що там вже трапилося кілька незначних аварій. Рятувальники закликали бути обережними за кермом або ж, якщо це можливо, взагалі відмовитися від поїздок.

Ситуація на трасі у бік Чугуєва: дивіться відео

Житомир

Як пише "Житомир24", через сильні снігопади місцевим комунальникам довелося вийти на цілодобове чергування. Загалом від початку доби вже використали понад 200 тонн засобів проти ожеледиці. На вулиці Житомира виїхали 7 снігоприбиральних машин, грейдер та 4 трактори.

Спецтехніка працює у Житомирі: дивіться відео

У низці регіонів – сніг, подекуди з дощем

Як наголосили в Укравтодорі, 9 січня на дорогах державного значення працює 1 700 робітників та 1 340 одиниць спецтехніки. Ситуація є складною у Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях.

Дорожники ліквідовують наслідки негоди: дивіться відео