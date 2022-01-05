Туристов отговаривали от похода

Во время регистрации спасатели посоветовали 3 мужчинам и 1 женщине отказаться от восхождения. Так как погодные условия были опасными для этого. Однако одесситы не послушались.

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Путешественникам все-таки удалось подняться на гору Петрос, однако выбраться – нет. Во время спуска они заблудились из-за сильного снега и плохой видимости.

Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 17:45.

Туристы не могли разложить костер, и существовала опасность, что они замерзнут в горах,

– рассказали в ГСЧС.

Поэтому к поиску путешественников привлекли спасателей сразу трех отделений. К счастью, одесситы смогли скинуть работникам ГСЧС свои координаты. Так, заблудившихся удалось найти около полуночи в районе полонины Скопеска.

Перед тем в Карпатах заблудилась львовянка

29 декабря 2021 года 21-летняя туристка со Львова упала и сломала ногу на полонине Смотрич. Девушку искали 3 часа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то установили на правую ногу пострадавшей шину, а саму туристку уложили на многофункциональные носилки.

Работники ГСЧС дотянули львовянку до села Дземброня и передали ее медикам.

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Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

Не послушались спасателей во время регистрации и заблудились: спасатели нашли четырех туристов в Карпатах.

4 января в 17:45 поступило сообщение о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудились четверо туристов. Трое мужчин и женщина, все из Одессы, вышли в поход несмотря на то, что спасатели во время регистрации призвали их отказаться от путешествия в связи с плохими погодными условиями.

Туристы поднялись на Петрос, но когда спускались вниз, то из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

Для поисков путешественников привлекли специалистов горных поисково-спасательных отделений села Лазещина, города Рахов и села Квасы, так как туристы не могли разложить костер и существовала опасность, что они замерзнут в горах. К счастью, мужчины смогли сбросить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи и отыскали в районе долины Скопеска.