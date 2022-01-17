На фейсбук странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали столбики термометров на отметке в -13. Кроме того, на вершине высокая влажность.

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Погодные условия на горе Поп Иван

"По состоянию на 11:00 17 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский – облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер западный, порывы до 20 метров в секунду, высокая влажность (происходит обледенение)", – говорится в сообщении горной спасательной службы.

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В Карпатах 10 января спасатели предупредили о большой вероятности схода лавин. Речь шла о том, что опасность подстерегает на высокогорьях Закарпатья и Ивано-Франковской области.

В Закарпатской области на горе Драгобрат 10 января потерялись туристы. Инцидент случился, когда они катались на лыжах и из-за тумана съехали не в ту сторону.

В Карпатах 15 января с туристами, которые поднимались на Говерлу, произошла трагедия. Три человека во время восхождения на вершину сорвались в обрыв.

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Внимание! Ухудшение погодных условий! По состоянию на 11:00, 17.01.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер западный, порывы до 20 метров в секунду, температура воздуха -13, высокая влажность (происходит обледенение). Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!

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