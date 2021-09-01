Негода вже поруч: на Київ знову насуваються гроза та вітер

Синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов ввечері 1 вересня. Небезпечні погодні явища обіцяють також 2 вересня.

Працівники Укргідрометцентру вважають, що гроза та шквальні пориви вітру дорівнюватимуть І жовтому рівню небезпеки. Внаслідок негоди можливі падіння дерев та підтоплення доріг.

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Через це на місцях можливих потопів чергуватимуть бригади Київавтодору.

Київщину вже заливає

Згідно з прогнозами експертів, 1 вересня у Києві дощитиме з 20:00. А от в області, за 20 кілометрів від столиці вже йде дощ з градом.

Дивіться відео стихії на Київщині:

Як поводитися під час грози

Згідно з рекомендаціями фахівців, у разі негоди мешканцям столиці краще:

зачинити вікна та не підходити до них.

не торкатися металевих дверей та конструкцій.

залишити автівки якомога далі від рекламних бордів та великих дерев.

переховуватися від дощу треба далі високих конструкцій, у які може потрапити блискавка.

Крім того, при падінні дерев чи гілок, або травмуванні людей киян просять негайно інформувати екстрені служби.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу