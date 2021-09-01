Работники Укргидрометцентра считают, что гроза и шквальные порывы ветра будут равны І желтому уровню опасности. В результате непогоды возможны падения деревьев и подтопления дорог.
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Из-за этого на местах возможных потопов будут дежурить бригады Киевавтодора.
Киевcкую область уже заливает
Согласно прогнозам экспертов, 1 сентября в Киеве будет дождливо с 20:00. А вот в области, в 20 километрах от столицы уже идет дождь с градом.
Смотрите видео стихии в Киевской области:
Как вести себя во время грозы
Согласно рекомендациям специалистов, в случае непогоды жителям столицы лучше:
- закрыть окна и не подходить к ним.
- не касаться металлических дверей и конструкций.
- оставить машины как можно дальше от рекламных бордов и больших деревьев.
- скрываться от дождя надо вдали от высоких конструкций, в которые может попасть молния.
Кроме того, при падении деревьев или веток, или травмировании людей киевлян просят немедленно информировать экстренные службы.