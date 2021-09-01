Немає клієнтів: 1 вересня в Києві "злетіли" ціни на квіти

У Києві 1 вересня торговці змушені дешевше продавати квіти. Оскільки люди, спитавши ціну, просто йдуть, нічого не купивши. Продавці скаржаться, бо не можуть ставити меншу ціну. Адже закупівельні ціни цієї осені теж зросли.

Квіти подорожчали перед святом, як завжди, на 20 – 30 гривень. Проте мало хто їх купує. Про це розповіла продавчиня, яка працює біля станції метро "Дарниця".

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Люди обурюються

Продавчиня каже, що люди питають ціну і сердяться, чому так дорого. Проте насправді ціни підняли так, як на 8 березня, зовсім трішки. Дехто з клієнтів просто обертається і йде, нічого не сказавши. Покупців загалом мало.

Цього року ціни зросли приблизно також, як це було і 8 березня – на 20-30 гривень. Люди приходять і, дізнавшись про вартість, починають обурюватися. Або просто розвертаються і йдуть. Покупців зовсім небагато,

– розповіла продавчиня.



У Києві продавці зменшують ціни на квіти, бо люди скаржаться на вартість / Фото Obozrevatel

Жінка також зазначає, що ціни на квіти вони мусять збільшувати, бо закупівельні ціни теж підвищили.

Зараз у середньому вартість однієї троянди від 70 до 100 гривень, залежить від розміру та сорту. Готові букети коштують 250 –450 гривень. Тут теж враховують розмір квітки і кількість.