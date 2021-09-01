Квіти подорожчали перед святом, як завжди, на 20 – 30 гривень. Проте мало хто їх купує. Про це розповіла продавчиня, яка працює біля станції метро "Дарниця".

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Люди обурюються

Продавчиня каже, що люди питають ціну і сердяться, чому так дорого. Проте насправді ціни підняли так, як на 8 березня, зовсім трішки. Дехто з клієнтів просто обертається і йде, нічого не сказавши. Покупців загалом мало.

Цього року ціни зросли приблизно також, як це було і 8 березня – на 20-30 гривень. Люди приходять і, дізнавшись про вартість, починають обурюватися. Або просто розвертаються і йдуть. Покупців зовсім небагато,

– розповіла продавчиня.



У Києві продавці зменшують ціни на квіти, бо люди скаржаться на вартість / Фото Obozrevatel

Жінка також зазначає, що ціни на квіти вони мусять збільшувати, бо закупівельні ціни теж підвищили.