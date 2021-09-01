Цветы подорожали перед праздником, как всегда, на 20 – 30 гривен. Однако мало кто их покупает. Об этом рассказала продавщица, которая работает возле станции метро "Дарница".

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Люди возмущаются

Продавщица говорит, что люди спрашивают цену и сердятся, почему так дорого. Однако в действительности цены подняли так, как на 8 марта, совсем немного. Некоторые клиенты просто разворачиваются и уходят, ничего не сказав. Покупателей вообще мало.

В этом году цены выросли примерно также, как это было и 8 марта – 20 – 30 гривен. Люди приходят и, узнав о стоимости, начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем немного,

– рассказала продавщица.



В Киеве продавцы уменьшают цены на цветы, потому что люди жалуются на стоимость / Фото Obozrevatel

Женщина также отмечает, что цены на цветы они должны поднимать, потому что закупочные цены тоже повысили.

Обратите внимание! Сейчас в среднем стоимость одной розы от 70 до 100 гривен, зависит от размера и сорта. Готовые букеты стоят 250 – 450 гривен. Здесь тоже учитывают размер цветка и количество.